Parigi: rosso per l'OREAL

(Teleborsa) - Retrocede il colosso dei cosmetici , con un ribasso del 2,44%.



La tendenza ad una settimana dell' OREAL è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della società di cosmesi mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 383,3 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 375,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 390,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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