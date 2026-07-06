De' Longhi, buyback per oltre 1,9 milioni di euro
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De' Longhi ha comunicato di aver acquistato tra il 29 giugno ed il 3 luglio 2026, complessivamente 52.185 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 36,8801 euro, per un controvalore pari a 1.924.586,17 euro.
A seguito delle operazioni complessivamente compiute nell'ambito dello Share Buy-Back, al 3 luglio il Produttore di elettrodomestici detiene 2.577.028 azioni proprie, corrispondenti all'1,7033% del numero complessivo di azioni ordinarie.
Sul listino milanese, discesa moderata per la big degli elettrodomestici, che chiude la giornata del 6 luglio con una variazione percentuale negativa dell'1,13% rispetto alla seduta precedente.
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