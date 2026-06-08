Piazza Affari: andamento negativo per Stellantis

(Teleborsa) - Sottotono la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che passa di mano con un calo dell'1,80%.



La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,04 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,148. Il peggioramento di Stellantis è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,971.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```