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Pirelli, Tronchetti Provera acquista lo 0,2% del capitale in quattro sedute

Finanza
Pirelli, Tronchetti Provera acquista lo 0,2% del capitale in quattro sedute
(Teleborsa) - Camfin Alternative Assets, società indirettamente controllata da Marco Tronchetti Provera tramite Marco Tronchetti Provera & C. e Camfin, ha acquistato lo 0,2% del capitale di Pirelli in una serie di operazioni tra il 4 e il 9 giugno 2026. È quanto emerge da una serie di internal dealing del produttore italiano di pneumatici quotato su Euronext Milan.

In particolare, sono state acquistate 152.964 azioni (0,014% del capitale) il 4 giugno, 1.000.000 azioni (0,092% del capitale) il 5 giugno, 1.000.000 azioni (0,092% del capitale) l'8 giugno, 9.389 azioni (0,001% del capitale) il 9 giugno.

Su dette azioni si estende automaticamente una garanzia costituita a presidio del finanziamento esistente, con permanenza del diritto di voto in capo a Camfin Alternative Assets.
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