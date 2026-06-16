Pirelli, Fitch conferma rating "BBB" con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il rating "BBB" su Pirelli , produttore italiano di pneumatici quotato su Euronext Milan. L'outlook è "Stabile".



La conferma riflette la solida redditività dell'azienda, nonostante un contesto macroeconomico più debole, le pressioni legate ai dazi e i rischi geopolitici connessi alla crisi iraniana, supportata da un forte potere di determinazione dei prezzi derivante dal marchio premium dell'azienda, dal portafoglio pneumatici ad alto margine e da una domanda resiliente, in particolare nel segmento aftermarket.



L'outlook è determinato dalle aspettative di Fitch secondo cui la generazione di FCF rimarrà coerente con il rating attuale, nonostante maggiori distribuzioni agli azionisti e investimenti in conto capitale, a supporto di una solida resilienza finanziaria e di una continua capacità di riduzione del debito in un contesto di sfide persistenti nel settore automobilistico.



Nelle analisi dell'agenzia di rating si cita che, nell'aprile 2026, il governo italiano ha esercitato il suo Golden Power attraverso un nuovo decreto che ha confermato la tecnologia Cyber ??Tyre di Pirelli e le relative risorse come strategicamente importanti e ha imposto ulteriori garanzie di governance e sicurezza. "A nostro avviso, queste misure supportano l'autonomia gestionale di Pirelli e riducono il rischio di interferenze quotidiane da parte degli azionisti, pur evidenziando al contempo la persistente complessità della governance e una certa incertezza normativa, soprattutto alla luce della rilevanza strategica della tecnologia degli pneumatici cibernetici", si legge nella nota di Fitch.

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