Pirelli, Marco Tronchetti Provera nominato a maggioranza presidente esecutivo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Pirelli , produttore italiano di pneumatici quotato su Euronext Milan, ha nominato a maggioranza Marco Tronchetti Provera Presidente Esecutivo, con il voto contrario del consigliere Zhang Haitao e l'astensione dei consiglieri Xi Xiaohong e Wang Kun.



Il CdA ha inoltre eletto a maggioranza Giovanni Tronchetti Provera Vice Presidente, con il voto contrario dei consiglieri Zhang Haitao, Xi Xiaohong e Wang Kun. Il CdA ha confermato, all'unanimità, Andrea Casaluci Amministratore Delegato (CEO). Il consiglio ha inoltre nominato a maggioranza Claudia Parzani Lead Independent Director, con l'astensione del consigliere Zhang Haitao.



Nel corso della riunione odierna, il CdA è stato informato di un piano di investimenti pluriennale per gli Stati Uniti fra circa 1 e 1,2 miliardi di dollari, già preso in considerazione durante il precedente mandato. L'investimento sarà inserito all'ordine del giorno di una prossima riunione del consiglio per la relativa approvazione e consentirà un aumento della capacità produttiva negli Stati Uniti, incluso lo sviluppo della tecnologia Cyber Tyre. Pirelli, infatti, grazie alle modifiche nella propria governance stabilite dal DPCM Golden Power, ha potuto concordare con il BIS (US Department of Commerce Bureau of Industry and Security) termini di massima che consentono l'introduzione del Cyber Tyre nel mercato statunitense. Il piano di espansione sosterrà la crescita del segmento High Value in Nord America e rafforzerà la strategia local-for-local anche in tale mercato, come già avviene in Cina e in Europa.



Il piano di investimenti è previsto costituisca parte integrante del prossimo Piano Industriale e non avrà impatti sui target 2026. Il progetto, che si svilupperà in più esercizi, non modificherà il profilo di investimento della società, mantenendo l'usuale livello del rapporto tra investimenti (capex) e ricavi pari a circa il 7%.

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