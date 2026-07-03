Reversal SIM, Consob estende l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento

(Teleborsa) - Consob ha deliberato di estendere l'autorizzazione di Reversal SIM alla prestazione del servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa.



Reversal SIM è iscritta nell'albo delle SIM da giugno 2022, quando la Consob l'ha autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di consulenza in materia di investimenti, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società.



Reversal SIM, parte del gruppo quotato TXT , è nata per offrire alla clientela più sofisticata e patrimonializzata una consulenza finanziaria personalizzata di alta gamma, proponendo un approccio alla costruzione di portafoglio e alla trasparenza dei costi tipici dei più grandi investitori istituzionali. La società ha stabilito un rapporto esclusivo con Northern Trust Asset Management, una delle prime venti società globali di asset management.

Condividi

```