TXT e-solutions, riepilogo sull'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - TXT e-solutions ha comunicato che il 22 e il 23 giugno 2026 ha acquistato 898 azioni proprie per un controvalore pari a 32.281,50 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.



Al 26 giugno, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 415.187 azioni proprie, pari al 3,1922% del capitale sociale.



Intanto, a Milano, buona la performance di TXT e-solutions , che si attesta a 39,4 euro, con un aumento dell'1,55%.





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