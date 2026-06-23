TXT e-solutions, informativa sul buyback

(Teleborsa) - TXT e-solutions ha comunicato che il 10 giugno 2026 ha acquistato 660 azioni proprie al prezzo medio di 36,94 euro, per un controvalore pari a 24.343,00 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.



Al 12 giugno, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 413.229 azioni proprie, pari al 3,1771% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, frazionale ribasso per TXT e-solutions , che chiude gli scambi con una perdita dello 0,69%.





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