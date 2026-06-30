Young Platform ottiene autorizzazione CASP con uno dei più ampi perimetri MiCAR in Italia

(Teleborsa) - Young Platform, società italiana di servizi per le cripto-attività, ha ottenuto da Consob l'autorizzazione a operare come prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP - Crypto-Asset Service Provider) ai sensi della MiCAR, il quadro normativo che disciplina in modo armonizzato il mercato delle cripto-attività nell'Unione europea.



L'ottenimento dell'autorizzazione CASP da parte di Young Platform si colloca nel contesto dell'attuazione del Regolamento MiCAR, il cui periodo transitorio per i fornitori di servizi legati alle cripto-attività si concluderà ufficialmente oggi, 30 giugno 2026. Con il rilascio del provvedimento, Young Platform assicura così piena continuità operativa alla propria clientela.



L'autorizzazione rilasciata è di ampia portata: Young Platform potrà offrire otto servizi su dieci per le cripto-attività, quasi l'intero spettro delle attività disciplinate da MiCAR, anziché limitarsi a un singolo segmento. Il percorso del cliente parte dalla custodia e amministrazione delle cripto-attività (a), che la società conserva e tutela per conto dei clienti, e prosegue con l'esecuzione degli ordini di compravendita (e) sull'infrastruttura di Young Platform. A questo si affiancano lo scambio di cripto-attività (c, d) - sia con valuta avente corso legale sia con altre cripto-attività - e il loro trasferimento sicuro (j) da e verso wallet e piattaforme esterne, con tracciamento puntuale di ogni movimento.



Sul fronte dei servizi a maggior valore aggiunto, l'autorizzazione abilita la consulenza personalizzata sulle cripto-attività (h) e la gestione di portafoglio (i). Completa il quadro il servizio di collocamento (f), con cui Young Platform commercializza, per conto dell'offerente, nuove cripto-attività di terzi ai propri clienti.



"Siamo in grado di seguire gli utenti in modo sempre più completo lungo l'intero percorso di utilizzo delle cripto-attività, operando all'interno di un sistema di tutele trasparente e certificabile - afferma Andrea Ferrero, Co-CEO e co-fondatore - E grazie al regime di passaporto europeo previsto da MiCAR, questa autorizzazione ci permette di guardare oltre i confini nazionali, portando i nostri servizi anche negli altri Paesi dell'Unione: è da qui che parte la nostra espansione internazionale".

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