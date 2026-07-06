Analisi Tecnica: EUR/CAD del 5/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 luglio
Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un moderato +0,03%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,6149, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,6175. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,6139.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)