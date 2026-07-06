Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 5/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 5/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 luglio

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un +0,08%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,918. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,9207. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,9168.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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