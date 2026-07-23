Milano 12:23
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Dow Jones 22-lug
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Londra 12:23
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / CHF, che porta a casa un misero +0,29%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9315, mentre il primo supporto è stimato a 0,9256. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9374.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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