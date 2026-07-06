Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 3/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 3/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 luglio

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice svizzero, che chiude con una variazione percentuale dello 0,50%.

Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14.527,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 14.217,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14.837,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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