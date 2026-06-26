Milano 10:31
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 25/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Nuovo spunto rialzista per l'indice svizzero, che guadagna bene e porta a casa un +0,81%.

Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14.384,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 13.926,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14.842,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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