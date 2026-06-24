Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno
Frazionale rialzo per l'indice svizzero, che mette a segno un modesto profit a +0,45%.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.959 e primo supporto individuato a 13.814,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.103,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)