Milano 9:12
51.897 -0,24%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 9:11
10.427 -0,01%
24.773 -0,48%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno

Frazionale rialzo per l'indice svizzero, che mette a segno un modesto profit a +0,45%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.959 e primo supporto individuato a 13.814,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.103,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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