Milano 16:29
52.694 -0,50%
Nasdaq 16:29
29.061 -2,14%
Dow Jones 16:29
53.004 -0,10%
Londra 16:29
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Francoforte 16:30
25.530 -1,11%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 6/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

Seduta in ribasso per l'indice svizzero, che porta a casa un decremento dello 0,85%.

Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14.446,3, mentre il primo supporto è stimato a 14.136,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14.756,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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