Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 6/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio
Seduta in ribasso per l'indice svizzero, che porta a casa un decremento dello 0,85%.
Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14.446,3, mentre il primo supporto è stimato a 14.136,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14.756,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)