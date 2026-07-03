Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 2/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio
Protagonista l'indice svizzero, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,69%.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14.432,6 e primo supporto individuato a 14.193,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.671,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)