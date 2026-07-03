Milano 9:12
52.783 +0,68%
Nasdaq 2-lug
29.329 -1,61%
Dow Jones 2-lug
52.900 +1,14%
Londra 9:12
10.692 +0,36%
25.796 +0,84%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 2/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 2/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio

Protagonista l'indice svizzero, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,69%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14.432,6 e primo supporto individuato a 14.193,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.671,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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