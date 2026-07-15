Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 14/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Sostanziale invarianza per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un -0,17%.
Il grafico a breve dello SMI (Swiss Market Index) mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 14.280,5 e supporto stimato a quota 14.188,7. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 14.372,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)