Milano 10:40
52.671 -0,36%
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Dow Jones 14-lug
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Londra 10:40
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 14/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 14/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Sostanziale invarianza per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un -0,17%.

Il grafico a breve dello SMI (Swiss Market Index) mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 14.280,5 e supporto stimato a quota 14.188,7. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 14.372,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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