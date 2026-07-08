Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 7/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio
Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice svizzero, che conclude in progresso dello 0,41%.
Le implicazioni di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 14.485,1. Possibile una discesa fino al bottom 14.174,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 14.795,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)