ASTM rinnova il programma EMTN e pubblica il suo primo Green Finance Framework

(Teleborsa) - ASTM, tra i principali player infrastrutturali a livello internazionale nella gestione di reti autostradali in concessione, nella progettazione e realizzazione di progetti EPC e nella tecnologia applicata alle infrastrutture, ha completato in data odierna il rinnovo annuale del proprio programma di emissioni obbligazionarie denominato “Euro Medium Term Note Programme” (Programma EMTN), da €5.000.000.000, costituito nel 2010. Il prospetto del Programma EMTN è stato, per la prima volta, approvato dalla Consob. ASTM ha, inoltre, ottenuto da parte di Borsa Italiana il giudizio di ammissibilità a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), il mercato obbligazionario regolamentato nazionale.



Nel contesto del rinnovo annuale del Programma EMTN, ASTM ha pubblicato il suo primo Green Finance Framework (GFF).



ASTM ha così ulteriormente rafforzato l’integrazione dei principi di sostenibilità nella propria strategia finanziaria attraverso la definizione di un Green Finance Framework allineato ai Green Bond Principles 2025 dell’International Capital Market Association (ICMA), ai Green Loan Principles 2025 della Loan Market Association (LMA) e ai requisiti del Regolamento sulla Tassonomia UE.



Il Framework, spiega una nota, consentirà al Gruppo di fare ricorso a strumenti di finanza verde, quali Green Bond e Green Loan, per il finanziamento o rifinanziamento di progetti in grado di generare benefici ambientali chiari e misurabili, con particolare attenzione alle attività allineate ai criteri della Tassonomia Europea.



Attraverso il nuovo GFF, ASTM intende sostenere progetti orientati all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all’economia circolare e al rafforzamento della visione di lungo periodo del Gruppo, in termini di sostenibilità, resilienza e sviluppo tecnologico.



Moody’s Ratings ha rilasciato una Second Party Opinion, attribuendo al Green Finance Framework di ASTM un Sustainability Quality Score pari a SQS2 (Very Good), sulla base del livello di allineamento ai Green Bond Principles 2025 dell’ICMA e ai Green Loan Principles 2025 della LMA, nonché del contributo complessivo del Gruppo agli obiettivi di sostenibilità.



Mediobanca e UniCredit hanno svolto il ruolo di Joint Arrangers del Programma EMTN. UniCredit ha supportato ASTM in qualità di Sole ESG Advisor nella definizione del Framework e nell’ottenimento della Second Party Opinion.

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