Acea colloca Blue Bond da 500 milioni di euro a 6 anni. Ordini oltre tre volte l’offerta

(Teleborsa) - ACEA ha concluso il collocamento dell’emissione obbligazionaria, sotto forma per la prima volta di Blue Bond, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro, tasso 3,375%, della durata di 6 anni.



L’emissione - realizzata a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes) da 5 miliardi - ha registrato una forte domanda da parte di investitori istituzionali di elevato standing e con ampia diversificazione geografica, con richieste complessive superiori a tre volte l’ammontare offerto.



I proventi dell’emissione saranno destinati al finanziamento e/o rifinanziamento di progetti selezionati in linea con il Green & Blue Financing Framework della Società, con particolare riferimento a iniziative dedicate alla gestione sostenibile e alla sicurezza della risorsa idrica, tra cui: riduzione delle perdite di rete e incremento dell’efficienza idrica; potenziamento e resilienza delle infrastrutture idriche anche in ottica di adattamento ai cambiamenti climatici; miglioramento della capacità e della qualità del trattamento delle acque reflue, promuovendo il riuso della risorsa.



L’emissione è stata riservata esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.



L’Obbligazione ha un taglio unitario minimo di 100.000 euro, è stata collocata a un prezzo di emissione pari al 99,541%, che implica un rendimento pari al 3,461%. L’Obbligazione è disciplinata dalla legge inglese. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 2 luglio 2026, a partire dal quale il bond sarà quotato presso il MOT di Borsa Italiana.



È previsto che le agenzie Moody’s e Fitch Ratings attribuiscano al Blue Bond oggetto dell’emissione odierna un rating rispettivamente pari a Baa1 e BBB+.

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