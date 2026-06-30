Banco BPM emette primo Green Tier 2 Bond da 500 milioni di euro

(Teleborsa) - Banco BPM ha portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2 con scadenza undici anni e sei mesi (gennaio 2038) e possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2033, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Si tratta del primo Green Tier 2 Bond emesso da una banca italiana.



L'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,59 e paga una cedola annua fissa del 4,125% fino a gennaio 2033. Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 143 bps, che risulta essere il più contenuto dalla nascita del Gruppo per un bond Tier 2.



Il bond incrementa il totale delle emissioni ESG della banca a 8,5 miliardi di euro. I proventi saranno destinati al rifinanziamento di Eligible Green Loans, come definiti nel GSS Bonds Framework pubblicato il 7 novembre 2023.



Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fund managers (85%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Francia con il 27% e Regno Unito e Irlanda con il 26%) e dell'Italia (17%). Circa il 75 % degli ordini allocati provengono da investitori con un focus ESG.



Banca Akros (parte correlata), Citi , Crédit Agricole (parte correlata), Goldman Sachs , HSBC , Natixis, Santander e Société Générale hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

Condividi

```