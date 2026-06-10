Alstom colloca prima emissione di bond green ibridi perpetui da 700 milioni di euro

(Teleborsa) - Alstom , colosso francese della mobilità, ha collocato con successo la sua prima emissione di European Green Hybrid perpetual Bond per un importo di 700 milioni di euro, nell'ambito del suo programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 1,5 miliardi di euro.



Le obbligazioni prevedono una cedola a tasso fisso del 5,25% annuo per i primi 5,25 anni e un tasso rinegoziabile ogni 5 anni successivamente. Questa prima emissione ha registrato una domanda ben superiore all'offerta, a testimonianza della forte domanda a livello geografico e tra le diverse categorie di investitori, e a supporto di un'ulteriore diversificazione della base di investitori, si legge in una nota.



Con questa emissione, Alstom ribadisce il proprio impegno a mantenere il rating Investment Grade, perseguendo al contempo l'obiettivo di accelerare la transizione verso una mobilità a basse emissioni di carbonio e di generare valore sostenibile in tutte le sue attività e soluzioni. L'obbligazione da 700 milioni di euro, con scadenza a ottobre 2026, sarà rimborsata alla scadenza.







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