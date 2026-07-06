Buzzi, acquistate azioni proprie per oltre 9,2 milioni di euro
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra il 29 giugno e il 3 luglio 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 208.415 azioni proprie, al prezzo medio di 44,3210 euro per un controvalore pari a 9.237.159,17 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, al 3 luglio la società attiva nel settore del cemento detiene 15.735.032 azioni ordinarie proprie pari all'8,169% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente la società attiva nel settore del cemento, attestandosi a 45,74 euro, con un calo dello 0,28%.
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