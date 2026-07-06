Bytedance e Alibaba disattivano interazioni con personaggi virtuali AI in vista delle nuove restrizioni in Cina

(Teleborsa) - ByteDance, azienda tech proprietaria di TikTok, e Alibaba Group stanno disattivando le funzionalità che permettono agli utenti di creare e interagire con personaggi virtuali basati sull'intelligenza artificiale, in vista dell'entrata in vigore delle nuove normative cinesi che regolano le interazioni tra esseri umani e intelligenza artificiale.



In particolare, su iniziativa dell'Amministrazione cinese per il cyberspazio, le nuove leggi di Pechino vietano alle piattaforme di generare contenuti che suscitino emozioni estreme nei minori o che alimentino dipendenze emotive malsane, potenzialmente in grado di compromettere le relazioni nel mondo reale. Inoltre, le nuove restrizioni vietano alle società di utilizzare dati sensibili relativi alle conversazioni degli utenti per addestrare futuri modelli di intelligenza artificiale.



Secondo una notifica dell'app visionata da Bloomberg, Doubao di ByteDance, il chatbot basato sull'intelligenza artificiale più popolare in Cina, disattiverà il 15 luglio una funzionalità che permette agli utenti di personalizzare i propri agenti AI. Tra le altre piattaforme, Qwen di Alibaba e Yuanbao di Tencent Holdings hanno emesso un avviso simile, in base a riportato dai media locali.

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