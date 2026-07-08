Alibaba spicca il volo su ottimismo per riduzione perdite

(Teleborsa) - Alibaba spicca il volo nelle trattazioni pre-market del Nyse, evidenziando un forte guadagno del 9%a 107 dollari per azione, dopo aver chiuso ieri gli scambi in rialzo dello 0,23%. Ad innescare il rally contribuisce la performance brillante messa a segno questa mattina dal titolo alla Borsa di Hong Kong, dove la azioni del gigante cinese dell'e-Comerce sono volate del 12,5%



Se si confronta l'andamento del titolo con l'indice S&P-500 su base settimanale, Alibaba mantiene forza relativa positiva rispetto all'indice (performance settimanale +2,25%, rispetto a +0,06% dell'indice statunitense). Le tendenza di medio periodo di Alibaba è negativa, mentre nel breve termine si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 98,81. Supporto stimato a 96,81. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 100,8.



A sostenere i corsi azionari, oltre ad una rotazione settoriale a vantaggio del settore internet e dell'e-Commerce, contribuisce l'ottimismo degli investitori in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali. Nel corso di un briefing pre-trimestrale tenuto da Alibaba con gli analisti, relativo ai risultati a fine giugno, la big cinese avrebbe segnalato una riduzione delle perdite nel settore altamente competitivo dell'e-commerce istantaneo, mentre la redditività complessiva sarebbe rimasta sostanzialmente stabile.





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