Milano 9:58
53.043 +0,67%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 9:58
10.415 +0,14%
25.155 +0,51%

Chiusura della Borsa in Cina

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa in Cina
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 19 giugno, il mercato in Cina è chiuso per la Festa delle Barche Drago.
Condividi
```