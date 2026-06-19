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Chiusura della Borsa in Cina
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(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 19 giugno, il mercato in Cina è chiuso per la Festa delle Barche Drago.
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