Eventi e scadenze: settimana del 6 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 06/07/2026

Appuntamenti:

EU - Riunione informale dei ministri dell'Occupazione e degli affari sociali (da domenica 05/07/2026 a lunedì 06/07/2026)

Conferenza network ChaMP - Challenges for Monetary Policy Transmission in a Changing World - Roma, Centro Convegni Ciampi della Banca d'Italia - Conferenza conclusiva del Network ChaMP (Challenges for Monetary Policy Transmission in a Changing World). L'evento riunirà ricercatori e policy maker per discutere i risultati delle attività del Network e approfondire le sfide per la trasmissione della politica monetaria in un contesto economico e finanziario in evoluzione. Tra i vari interventi, ci saranno Fabio Panetta e Philip Lane (da lunedì 06/07/2026 a martedì 07/07/2026)

Constituency Meeting IMF/WB - Lisbona - Il Constituency Meeting del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale (IMF/WB) riunisce i rappresentanti di alto livello dei 16 paesi membri responsabili delle finanze pubbliche e della politica monetaria, nonché i rappresentanti del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e del Gruppo della Banca Mondiale (WBG). Partecipa il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti (da lunedì 06/07/2026 a martedì 07/07/2026)

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso all'Eni Storage System - Brindisi, Stabilimento Eni Versalis - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla cerimonia di posa della prima pietra dello stabilimento di Eni Storage System, nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato

11:30 - Conferenza stampa ECO Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti - Roma, sede ANCI - Conferenza stampa di presentazione di ECO, Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti - IV edizione. Saranno annunciati temi e novità dell'edizione 2026 dell'evento che, il 15 e 16 settembre, farà il punto sullo stato dell'arte della transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci nel nostro Paese: sarà, inoltre, presentato uno studio sulla mobilità degli italiani

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Cleanbnb - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



Martedì 07/07/2026

Appuntamenti:

Conferenza network ChaMP - Challenges for Monetary Policy Transmission in a Changing World - Roma, Centro Convegni Ciampi della Banca d'Italia - Conferenza conclusiva del Network ChaMP (Challenges for Monetary Policy Transmission in a Changing World). L'evento riunirà ricercatori e policy maker per discutere i risultati delle attività del Network e approfondire le sfide per la trasmissione della politica monetaria in un contesto economico e finanziario in evoluzione. Tra i vari interventi, ci saranno Fabio Panetta e Philip Lane (da lunedì 06/07/2026 a martedì 07/07/2026)

Constituency Meeting IMF/WB - Lisbona - Il Constituency Meeting del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale (IMF/WB) riunisce i rappresentanti di alto livello dei 16 paesi membri responsabili delle finanze pubbliche e della politica monetaria, nonché i rappresentanti del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e del Gruppo della Banca Mondiale (WBG). Partecipa il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti (da lunedì 06/07/2026 a martedì 07/07/2026)

Vertice NATO 2026 - Ankara, Complesso Presidenziale di Bestepe (Külliye) - Il Vertice sarà presieduto dal Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Si incontreranno i capi di Stato e di governo dei membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord AtlanticoÈ prevista la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani (da martedì 07/07/2026 a mercoledì 08/07/2026)

Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

09:30 - Supply Chain Global Summit 2026 - The new Supply Chain agenda for 2026 (and beyond) - NH Collection Milano CityLife - Summit di The European House - Ambrosetti, dove accademici di primarie Business School, esperti di fama mondiale ed Executive internazionali intervengono per condividere esperienze, opinioni e possibili soluzioni alle sfide più attuali e rilevanti per costruire il futuro digitale delle Supply Chain

09:30 - Presentazione studio BCG x Altagamma - BCG Milano, Via Ugo Foscolo - Conferenza stampa di presentazione dello studio di Boston Consulting Group (BCG) in collaborazione con Altagamma "True-Luxury Global Consumer Insight 2026"

10:00 - Istat - Bilancio demografico mensile P - 04-2026; Gettito delle imposte ambientali - Anni 2008-2025

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso all'Italian Waste Economy - Roma, Centro Congressi Rospigliosi - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento del Sole 24 Ore "Italian Waste Economy"

11:30 - Satispay - Conferenza stampa - Milano, Terrazza Martini - Conferenza stampa di Satispay per annunciare importanti novità

11:45 - Assemblea della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche (FLP) - Roma, Palazzo Baldassini - Valeria Vittimberga, DG dell'INPS, prenderà parte all'Assemblea. Nell'ambito della tavola rotonda dedicata alla nuova stagione contrattuale, al merito, alla produttività e all'organizzazione del lavoro, il confronto approfondirà le prospettive di innovazione della Pubblica Amministrazione e il ruolo del welfare organizzativo nella valorizzazione del lavoro pubblico

12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso, presentazione francobolli - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede la presentazione dei francobolli dedicati a: Azienda Santoni, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Sofidel marchio Regina, Amplifon, Layla Cosmetics, Scandalli Fisarmoniche, Danieli Officine Meccaniche, Rubinetterie Stella

15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Wedekind - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all’evento Forbes Healthcare Summit

15:30 - Assemblea Soci di Assonave "Ottant'anni di eccellenza, una rotta che continua" - Roma, Spazio Vittoria - Assemblea dal titolo "Ottant'anni di eccellenza, una rotta che continua", sarà dedicata alla celebrazione degli 80 anni dalla nascita di Assonave e vedrà gli interventi, tra gli altri, di Biagio Mazzotta, Presidente di Assonave, di soggetti istituzionali, confindustriali e industriali. Tra questi, Pierroberto Folgiero (AD di Fincantieri), Emanuele Orsini (Presidente di Confindustria -TBC) e Andrea Montanino (Direttore Strategie Settoriali e Impatto CDP)

16:00 - Start up e PMI Innovative per la transizione ecologica - Milano, Spazio Eventi Intesa Sanpaolo - Grattacielo Gioia22 - Evento organizzato da Intesa Sanpaolo per un onfronto e networking con investitori, esperti e protagonisti del settore per analizzare le sfide legate alla sostenibilità, il contributo apportato dalle startup e dalle PMI innovative e le modalità per sviluppare un ecosistema capace di supportare e valorizzare la crescita di queste realtà

16:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Museo dell’Ara Pacis - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'Assemblea di Cosmetica Italiana

19:20 - ALIS - "L’impatto degli scenari geopolitici sulla logistica e sulle filiere industriali" - Masseria Li Reni di Manduria - Consueto appuntamento estivo di ALIS, moderato da Bruno Vespa, nel corso del quale interverranno, tra gli altri, Guido Grimaldi (Presidente di ALIS), Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Luigi Sbarra (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio), Sergio Liardo (Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera) e Massimiliano Giansanti (Presidente di Confagricoltura), Sabrina De Filippis (AD di FS Logistix)

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Brunello Cucinelli - Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari. - CDA: Approvazione dei dati Preliminari di Ricavi al 30 giugno 2026

Crowdfundme - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria - prima convocazione



Mercoledì 08/07/2026

Appuntamenti:

Vertice NATO 2026 - Ankara, Complesso Presidenziale di Bestepe (Külliye) - Il Vertice sarà presieduto dal Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Si incontreranno i capi di Stato e di governo dei membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord AtlanticoÈ prevista la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani (da martedì 07/07/2026 a mercoledì 08/07/2026)

FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

10:00 - MIMIT - Urso convoca Tavolo su Versalis - Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, come concordato con le Regioni Puglia e Sicilia, ha convocato un nuovo incontro del Tavolo Versalis al fine di verificare lo stato di attuazione del piano di riconversione dei siti di Brindisi, Priolo e Ragusa. All'incontro parteciperanno l'azienda, le Regioni Puglia, Sicilia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Confindustria e le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria

10:30 - Inaugurazione nuovo Terminal Aeroporto di Roma Urbe - Roma, Aeroporto di Roma Urbe - Inaugurazione del nuovo Terminal dell'Aeroporto di Roma Urbe, porta d'accesso alla Mobilità Aerea Regionale del futuro, che si svolgerà alla presenza del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Parteciperanno il Presidente ENAC, Pierluigi Di Palma e l'Amministratore Unico ENAC Servizi, Marco Trombetti

11:00 - Agenzia del Demanio - Rapporto Annuale 2026 - Camera dei Deputati - L'Agenzia del Demanio presenta il 4* Rapporto annuale sulle attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato. Il Rapporto verrà presentato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme. All'evento interverranno il Vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, e il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla presentazione del "XIV Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare" organizzato da OsserMare

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Caravelli - Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (AISE), Giovanni Caravelli

19:00 - "Nuove sfide e prospettive future del sistema previdenziale italiano" - Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama - Il DG dell'INPS Valeria Vittimberga e Micaela Gelera, componente del Consiglio di amministrazione dell'INPS, parteciperanno alla conferenza promossa su iniziativa del Senatore Marco Scurria. L'incontro sarà dedicato all'evoluzione del sistema previdenziale, con un confronto sulle prospettive di sostenibilità, sul ruolo della previdenza complementare e sulle principali sfide demografiche ed economiche che mberga e il Paese

Aziende:

Crowdfundme - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria - seconda convocazione

Levi Strauss - Risultati di periodo

EEMS - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025



Giovedì 09/07/2026

Appuntamenti:

Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria) (da giovedì 09/07/2026 a venerdì 10/07/2026)

Assemblea AIBE - Associazione Italiana Banche Estere - Milano - Appuntamento di riferimento per il confronto sul ruolo delle banche e degli intermediari finanziari internazionali nel mercato italiano, durante il quale sarà presentata la 16ª edizione dell'Annual Report AIBE, dedicata alla presenza delle banche estere in Italia. Tra gli speaker dell'Assemblea è previsto l'intervento di Paolo Angelini, Direttore Generale della Banca d'Italia, che terrà una relazione sui temi al centro del confronto

BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

Banca d'Italia - Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve

09:30 - Life Science Business Forum - Roma, Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Piazza di Pietra – Forum organizzato dal Lazio Innova in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia ICE, Unindustria e Camera di Commercio di Roma come appuntamento di riferimento per i principali attori del settore del Life Science, per discutere opportunità, sfide e strategie in questo scenario in rapida evoluzione

09:30 - XIII edizione del Previdenza in Tour - Museo Archeologico di Olbia - Appuntamento annuale dal titolo "Navigare il futuro. Diario di bordo per una previdenza adeguata", organizzato dalla Cassa Dottori Commercialisti per dialogare con i rappresentanti del mondo politico, accademico e delle istituzioni sui temi legati al mondo del lavoro, delle professioni e della previdenza. Tra gli interventi, Ferdinando Boccia, Presidente Cassa Dottori Commercialisti e Maria Sabrina Guida, Direttore Generale per la previdenza sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

10:30 - Nomisma - Invito Presentazione 2° Rapporto Immobiliare 2026 - Auditorium Bezzi Banco BPM di Milano - Nomisma e Banco BPM presentano a Milano il Rapporto sul mercato immobiliare 2026, dedicato ai 13 grandi mercati italiani. La mattinata prevede l’apertura dei lavori, la presentazione dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare. Seguiranno tre panel di approfondimento con istituzioni ed esperti del settore. Tra gli interventi, Lucio Poma (Chief Economist Nomisma), Edoardo Lombella (Head of NPE Banco BPM) e Mario Valducci (AD di Fintecna)

10:30 - ENEA - 15° Rapporto annuale sull'efficienza energetica (RAEE 2026) - Urban Center Metropolitano, Roma - ENEA presenta lo studio che illustra i risultati conseguiti dall'Italia e i più recenti aggiornamenti sullo stato di attuazione delle politiche nazionali in materia di efficienza energetica. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, Massimo Milani (Segretario Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei deputati), Luca Squeri (Segretario Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, Camera dei deputati) e per ENEA la presidente Francesca Mariotti e la direttrice del Dipartimento efficienza energetica Ilaria Bertini

10:30 - Presentazione progetto Scelte Future - Torino, Collegio Carlo Alberto - Presentazione del progetto Scelte Future, promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo e Fondazione Ufficio Pio. Tra gli interventi Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Davide Porporato, Presidente della Fondazione Ufficio Pio, Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo, e William Revello, Direttore della Fondazione Ufficio Pio

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Confcommercio - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento RadioTV Forum 2026 di Aeranti-CoralloMare

11:00 - Presentazione del XXV Rapporto annuale INPS - Sala della Regina della Camera dei deputati - Presentazione del XXV Rapporto annuale INPS, il documento che analizza i principali dati e le dinamiche del sistema di protezione sociale italiano, offrendo una lettura aggiornata dell'evoluzione demografica, del mercato del lavoro e delle prestazioni erogate dall'Istituto

15:00 - UE - Eurogruppo - Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE

16:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Centro Congressi (via Ardeatina, 354) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento di presentazione del rilancio del Santa Lucia IRCCS

18:30 - "Un ambiente per la Giustizia" - Roma, Circolo Carabinieri Tevere - Il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava, parteciperà all'incontro "Un ambiente per la Giustizia", promosso dall'associazione Nova Itinera – Percorsi del diritto nel XXI secolo. L'iniziativa sarà dedicata al rapporto tra tutela dell'ambiente e giustizia, con un momento di confronto tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo giuridico e della società civile

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Borgosesia - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dotstay - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fope - CDA: Preconsuntivo Semestrale

LU-VE Group - CDA: Preconsuntivo Semestrale

PepsiCo - Risultati di periodo



Venerdì 10/07/2026

Appuntamenti:

Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria) (da giovedì 09/07/2026 a venerdì 10/07/2026)

IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

10:00 - UE - ECOFIN - Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e Christine Lagarde

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Seveso - Cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento ICMESA alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

Delta Air Lines - Risultati di periodo

Destination Italia - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Growens - CDA: Preconsuntivo Semestrale





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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