Franchetti: nuove commesse per ECR in Brasile, backlog di Gruppo sopra i 100 milioni di euro

(Teleborsa) - Franchetti , multinazionale specializzata in soluzioni di diagnostica avanzata, digitalizzazione e manutenzione predittiva delle infrastrutture, comunica che il Gruppo ECR, formato dalle società brasiliane ECR Engenharia Ltda. e ECR Tecnologia e Engenharia, di cui Franchetti ha acquisito il 55% del capitale sociale nel marzo 2026 tramite una società controllata di diritto brasiliano, ha ulteriormente rafforzato il proprio portafoglio ordini in Brasile attraverso l’acquisizione di nuove commesse nel settore delle infrastrutture viarie.



Tale dinamica commerciale, si legge in una nota, conferma il ruolo strategico del Brasile nel percorso di crescita internazionale del Gruppo Franchetti e contribuisce a portare il backlog consolidato del Gruppo oltre quota 100 milioni di euro, rafforzando in modo significativo la visibilità sui ricavi futuri.



Tra le nuove attività acquisite da ECR si segnala, in particolare, il coinvolgimento nel progetto per la realizzazione del nuovo collegamento viario tra Avenida Jornalista Roberto Marinho e Rodovia dos Imigrantes, nella zona sud della città di San Paolo. L’opera è stata affidata ad Acciona, gruppo multinazionale con sede in Spagna e tra i principali operatori globali nella realizzazione e gestione di grandi infrastrutture, che rappresenta per il Gruppo Franchetti un cliente di particolare rilevanza anche in relazione al percorso di sviluppo internazionale e al rafforzamento della presenza nei mercati esteri.



L’intervento, dal budget complessivo stimato di circa 2,4 miliardi di R$ - pari a oltre 400 milioni di euro al cambio corrente - rientra nell’ambito dell’Obiettivo 36 del Programma Obiettivi 2025-2028 della città di San Paolo e rappresenta uno dei principali progetti di riqualificazione infrastrutturale della zona sud della metropoli brasiliana.



Nell’ambito dell’incarico, ECR sarà coinvolta nelle attività di progettazione e nei servizi specialistici di ingegneria relativi a tre viadotti e due gallerie previsti dal progetto, integrando competenze tecniche verticali sulle opere d’arte con l’utilizzo di metodologie e strumenti digitali avanzati. La fase di progettazione delle opere avrà una durata prevista di circa 16 mesi e sarà sviluppata anche attraverso metodologia Building Information Modeling (BIM), favorendo una gestione integrata dei dati tecnici, progettuali e documentali dell’infrastruttura.



Il coinvolgimento di ECR si estenderà alle attività di supporto tecnico lungo il ciclo realizzativo dell’opera. In tale contesto, Franchetti supporterà la controllata brasiliana mettendo a disposizione le proprie competenze specialistiche e le tecnologie proprietarie sviluppate dal Gruppo, con particolare riferimento alla digitalizzazione dei processi ingegneristici, alla gestione strutturata dei dati infrastrutturali, all’integrazione BIM e all’evoluzione verso modelli digitali dell’opera utilizzabili anche per future attività di ispezione digitale, diagnostica automatizzata e manutenzione predittiva.



L’approccio del Gruppo mira infatti a trasformare le attività tradizionali di ingegneria su ponti, viadotti e gallerie in un processo tecnologicamente integrato, in cui progettazione, dati, modelli digitali, ispezioni e analisi predittive possano concorrere alla gestione dell’infrastruttura lungo l’intero ciclo di vita. Questo posizionamento consente a Franchetti di affiancare alle competenze ingegneristiche di ECR una piattaforma tecnologica proprietaria orientata alla scalabilità, alla standardizzazione dei processi e alla creazione di valore ricorrente nella gestione delle opere infrastrutturali.



L’acquisizione di nuove commesse da parte di ECR conferma la solidità del posizionamento del Gruppo Franchetti nel mercato brasiliano e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di costruzione di una piattaforma internazionale specializzata nella gestione evoluta delle infrastrutture, in grado di combinare competenze ingegneristiche, tecnologia proprietaria, BIM, dati, strumenti digitali e intelligenza applicata a supporto dell’intero ciclo di vita delle opere.

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