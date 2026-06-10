Franchetti, CdA propone aumento di capitale fino a 10 milioni a supporto del piano di crescita

(Teleborsa) - Franchetti , multinazionale specializzata in soluzioni di diagnostica avanzata, monitoraggio digitale e manutenzione predittiva delle infrastrutture, rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Paolo Franchetti, ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria che sarà convocata indicativamente entro il giorno 5 luglio 2026, di attribuire al medesimo Consiglio una delega ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni ordinarie, per un importo massimo di complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo.



La Delega che si propone di approvare avrà ad oggetto la possibilità di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile,

mediante emissione di azioni ordinarie: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione del diritto di opzione.



La Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie, compreso l’eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell’aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli

aventi diritto della Società. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2441, comma 6, cod. civ. (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato in generale, dell’andamento del titolo Franchetti e della prassi di mercato per operazioni similari, con facoltà di applicare un eventuale sconto in linea con tale prassi. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente far riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema.



L’esercizio della Delega dovrà avvenire entro il periodo di 3 anni dalla data della deliberazione.



La somma dell’ammontare dell’aumento di capitale (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) deliberato nell’esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere l’importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni), comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo.



La Delega, nell’ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l’operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie per supportare il suo percorso di crescita, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l’effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine.



Le risorse reperite con l’eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di eventuali esigenze finanziarie future della Società.

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