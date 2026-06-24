Gruppo Officina Stellare, backlog record di 192 milioni di euro a fine maggio

(Teleborsa) - Il Gruppo Officina Stellare presenta un backlog pro-forma record di 191,9 milioni di euro a fine maggio 2026, rispetto ai 163,1 milioni di euro di fine 2025 e i 131,2 milioni di euro di fine 2024. È quanto emerge dalla presentazione pubblicata in occasione del Capital Markets Day del 25 giugno, che tiene conto dell'integrazione - perfezionata nelle scorse settimane - di Global Aerospace Technologies Group, holding industriale che detiene il capitale di Logic (focalizzata sulla progettazione e produzione di sistemi elettronici ed elettromeccanici avanzati per le industrie aerospazio e difesa) e di Sitep Italia (attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi elettronici avanzati per la difesa navale). A seguito del completamento dell'operazione, il fondo Investindustrial di Andrea Bonomi ha una partecipazione del 59,4% del capitale di Officina Stellare.



Il Gruppo cita una crescita costante degli ordini acquisiti (131 milioni di euro nel 2025), con un book-to-bill ratio (1,3x nel 2025), che garantisce un'elevata visibilità sul fatturato. In particolare, l'aumento del portafoglio ordini nei primi cinque mesi è stato trainato principalmente dai settori Spazio, Aeronautica e Difesa.



Il Gruppo OS, che ha 7 impianti di produzione in Italia e impiega oltre 540 persone, presenta a fine 2025 i seguenti dati pro-forma: Valore della Produzione di 98,8 milioni di euro (vs 88,5 milioni l'anno prima), un EBITDA Adjusted di 17,8 milioni di euro (vs 11,8 milioni ), un EBIT Adjusted di 8,1 milioni di euro (vs 4,7 milioni ), un Net Income Adjusted di 4,4 milioni di euro (vs 2,2 milioni). La PFN (Cash Positive) al 31 dicembre 2025 è pari a 30 milioni di euro.



L'opex per ricerca e sviluppo è stato pari a circa il 6% del valore della produzione nel 2024 e nel 2025 per finanziare centri di ricerca e progetti con il supporto finanziario dei clienti. Il Gruppo ha sei centri di R&D, ha speso 16 milioni di euro in R&D nel 2025 e può vantare circa il 30% di ingegneri sul totale dei dipendenti.

Condividi

```