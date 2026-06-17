Somec, nuove commesse per divisione Mestieri da 18,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Somec , società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha comunicato che la propria divisione Mestieri, progettazione e creazione di interior personalizzati, ha acquisito un portafoglio di nuove commesse per un valore complessivo di 18,5 milioni di euro.



Gli ordini, ottenuti con il contributo corale delle società del Gruppo - Mestieri, Budri, Ceolin, Lamparredo, Skillmax e TSI - riguardano forniture e lavorazioni di altissima specializzazione in ambito residenziale, hospitality, retail e museale, con interventi distribuiti tra Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Canada ed Europa. Nel complesso le ricadute economiche sono attese tra la seconda metà del 2026 e il primo trimestre del 2027.



"L’eccellenza artigianale italiana di cui Mestieri è espressione - fatta di persone, gesti, conoscenza tramandata - rappresenta oggi il riferimento più cercato nei progetti di maggiore prestigio a livello internazionale - ha commentato il presidente Oscar Marchetto - E proprio commesse come queste raccontano chi siamo: una realtà che unisce il miglior saper fare alla capacità di gestire progetti complessi su scala internazionale, al servizio dei committenti e dei brand più esigenti. Ogni opera di questo portafoglio di commesse - tanto variegato quanto esclusivo - è unica ed ogni sfida esecutiva è diversa. È esattamente in questo perimetro che Mestieri, con le sue società, trova la propria ragione d'essere".

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