Euronext lancia IPOgo per accelerare l'iter di quotazione delle PMI

(Teleborsa) - Euronext ha annunciato oggi il lancio di IPOgo, una nuova soluzione per offrire alle PMI un percorso di IPO più semplice, rapido e conveniente su Euronext Growth.



Eliminando gli ostacoli per le piccole e medie imprese all'accesso ai mercati dei capitali europei e mobilitando il risparmio europeo a favore dell'economia reale, - riporta un comunicato - l'iniziativa IPOgo è in linea con gli obiettivi dell'Unione del Risparmio e degli Investimenti.



Reso possibile dall'adozione dell'EU Listing Act, IPOgo offre un approccio semplificato alla documentazione di ammissione, ispirato al Prospetto di crescita dell'UE. Grazie a un processo di ammissione snello e a un'esecuzione digitale completa, attraverso l'infrastruttura proprietaria di distribuzione digitale di Euronext, la soluzione garantisce tempi di quotazione più brevi per le PMI.



Nel 2025, i volumi di scambi su Euronext Growth hanno raggiunto il livello più alto dal 2021, con quasi un terzo del volume scambiato proveniente da investitori retail. Tutto ciò dimostra il cambiamento nel comportamento degli investitori in tutta Europa, con quelli individuali che cercano sempre più un'esposizione diretta ad asset produttivi.



Facendo leva su tale evoluzione, IPOgo è progettato anche per ampliare significativamente la partecipazione degli investitori retail alle IPO in tutta Europa per le società che intendono raccogliere fino a 12 milioni di euro. In Francia, dove Euronext Growth conta circa 250 aziende, le società che utilizzano la soluzione IPOgo potranno aprire fino al 100% della loro offerta pubblica iniziale agli investitori retail.

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