ETI, l'ammissione su EGM slitta al 6 luglio

(Teleborsa) - Lo sbarco a Piazza Affari di ETI slitta di qualche giorno. L'ammissione è ora prevista per il 6 luglio 2026 (rispetto al 3 luglio previsto in precedenza), con il debutto su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, nei giorni successivi. Value Track SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).



Si tratta di una società che opera sia in qualità di general contractor sia di subcontractor, con una presenza consolidata in Italia e una crescente espansione internazionale. Nel corso degli anni, ETI ha sviluppato un solido track record nella realizzazione di opere infrastrutturali complesse, principalmente nei settori Oil & Gas e idrico, consolidando progressivamente il proprio posizionamento quale partner qualificato di primari operatori infrastrutturali e committenti industriali, sia sul mercato domestico sia internazionale. Al 31 dicembre 2025 la società ha registrato ricavi delle vendite pari a 20,2 milioni di euro, prevalentemente realizzati in Italia.



Il consiglio di amministrazione alla data di inizio delle negoziazioni sarà composto da: Lisa Fresolone (presidente); Cristian Fresolone (AD); Lorenzo Casadei (amministratore); Francesca Zezzi (amministratore); Edoardo Ruffolo (amministratore); Giuseppe Puttini (amministratore indipendente).



Gli azionisti significativi prima dell'ammissione sono: Immobiliare FB al 40% (società riconducibile a Lisa Fresolone e Maria Grazia Bruschi); Italia Salinaro al 21,25%; Seraco al 20% (società riconducibile a Francesco Ruffolo); Cristian Fresolone al 10%; Lorenzo Casadei al 7,5%; Alfredo Sisinni al 1,25%.

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