Hyundai presenta robot umanoide ai mondiali di calcio

(Teleborsa) - Hyundai Motor ha presentato ieri il suo robot umanoide Atlas ai mondiali di calcio 2026, in occasione degli ottavi di finale tra Brasile e Norvegia.



Si tratta della prima dimostrazione pubblica dal vivo del robot sviluppato dalla divisione Boston Dynamics da quando il suo prototipo è stato presentato al CES, la fiera tech mondiale di Las Vegas svoltasi a gennaio.



La casa automobilistica sudcoreana prevede di produrre fino a 30.000 umanoidi all'anno negli Stati Uniti a partire dal 2028, da impiegare principalmente nei suoi stabilimenti in Georgia, si legge su Bloomberg.



I test effettuati su Atlas in uno stadio all'aperto hanno quindi fornito dati fondamentali per le future implementazioni in fabbrica. Operare sull'erba, ad esempio, costringe il robot a gestire variabili come i rischi di scivolamento, che non esistono sui pavimenti dei laboratori.



"Atlas ha imparato a eseguire e imitare quel movimento in modo affidabile, in modo da potersi adattare a qualsiasi situazione reale", ha dichiarato Alberto Rodriguez, direttore del robotics behavior presso Boston Dynamics, in un'intervista a Bloomberg. "Il modo in cui questo sistema funziona in simulazione è sufficientemente scalabile."

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