STMicroelectronics presenta un nuovo modulo LiDAR 3D

(Teleborsa) - STMicroelectronics ha annunciato oggi il lancio del VL53L9, un modulo LiDAR 3D all-in-one con tecnologia direct Time-of-Flight che fissa una nuova soglia di riferimento nella sensoristica ad alta risoluzione.



Il VL53L9 - riporta un comunicato - racchiude funzionalità all'avanguardia in un modulo compatto ed economico, in grado di fornire dati pronti all’uso per sistemi Edge AI con bassi requisiti di calcolo integrati in piccoli microcontrollori (MCU) e capacità di rilevamento ad alte prestazioni per una vasta gamma di applicazioni, come la robotica, l’automazione industriale, gli edifici intelligenti, le tecnologie

AR/VR e cura della salute.

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