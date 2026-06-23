Oversonic Robotics: nel capitale STMicroelectronics, Fondazione ENEA Tech e Biomedical e SpotInvest

(Teleborsa) - Oversonic Robotics, società italiana di robotica cognitiva creatrice di RoBee, il primo robot umanoide cognitivo certificato per operare in ambienti complessi, ha annunciato che STMicroelectronics , Fondazione ENEA Tech e Biomedical e SpotInvest sono entrati nel capitale della Società per accelerarne lo sviluppo industriale, tecnologico e internazionale.



L’ingresso dei nuovi soci ha come obiettivo la crescita industriale, tecnologica e internazionale e il rafforzamento di un ecosistema di partner in grado di creare valore, sia per Oversonic sia per lo sviluppo delle applicazioni costruite intorno a RoBee. Inoltre, si inserisce in un percorso di valorizzazione che prevede il rafforzamento della presenza negli Stati Uniti e l’avvio di una nuova fase di crescita internazionale nel mercato globale degli umanoidi cognitivi.



L’operazione rafforza una compagine che vede già la presenza di partner industriali e finanziari di rilievo, tra cui Comat, Datalogic e il fondo Cysero di AVM SGR, insieme ad altri investitori strategici a supporto dello sviluppo della società.



"L’ingresso dei nuovi soci rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Oversonic. Stiamo costruendo un ecosistema capace di generare valore reciproco tra tecnologia, industria e applicazioni concrete - dichiarano Fabio Puglia, Presidente, e Paolo Denti, CEO di Oversonic -. Con RoBee stiamo portando la robotica umanoide dentro ambienti reali, dalla fabbrica alla sanità, trasformando una piattaforma tecnologica avanzata in un’infrastruttura applicativa al servizio dell’industria, degli operatori e dei sistemi produttivi. L’Italia resta la nostra base tecnologica e industriale, ma Europa e Stati Uniti sono i mercati in cui si giocherà il prossimo salto dimensionale. Oggi abbiamo le risorse, i partner e la traiettoria per posizionarci come punto di riferimento internazionale nel mercato degli umanoidi cognitivi".



"Automazione, intelligenza artificiale e robotica sono fattori abilitanti per il futuro del settore manifatturiero. Il nostro impegno nello sviluppo di queste tecnologie riflette la volontà di promuovere soluzioni capaci di rendere i processi produttivi più adattabili, sicuri ed efficienti, contribuendo allo sviluppo della prossima generazione di robot umanoidi per applicazioni industriali. Integrando queste tecnologie nelle nostre attività e collaborando con clienti del settore robotico a livello globale, mettiamo a disposizione la nostra esperienza industriale per contribuire alla realizzazione di soluzioni che guideranno la manifattura di domani", dichiara Fabio Gualandris, President Quality, Manufacturing and Technology di STMicroelectronics.

Condividi

```