Germania, ifo Institute: aziende un po' più ottimiste in vista dei Mondiali di calcio

(Teleborsa) - Con l'inizio dei Mondiali di calcio ormai imminente, le aziende tedesche potrebbero guardare al futuro con un certo ottimismo. Lo conferma l'indagine ifo sul clima aziendale. "In passato, l'attesa per un grande torneo aveva spesso un effetto positivo sulle aspettative nei consigli di amministrazione. Tuttavia, l'effetto è piuttosto limitato e svanisce entro sei mesi dalla conclusione del torneo", afferma Klaus Wohlrabe, responsabile delle indagini presso ifo. "Per quanto riguarda le valutazioni della situazione economica attuale, invece, non abbiamo riscontrato quasi nessuna reazione, aggiunge.



Nei due mesi precedenti l'inizio del torneo, la probabilità che le aziende si aspettino un miglioramento dell'attività aumenta di circa sei punti percentuali. Inoltre, non si sono registrate differenze significative tra i settori manifatturiero, dei servizi e del commercio all'ingrosso e al dettaglio in risposta a grandi eventi come gli Europei o i Mondiali di calcio. Per quanto riguarda i Mondiali di calcio del 2026 in Nord America, l'unica possibilità di un impulso duraturo sarebbe la vittoria della Germania: "Le ricerche dimostrano che i Paesi vincitori dei Mondiali di calcio registrano effettivamente una reale impennata di crescita. Dal secondo posto in poi, si crea un certo fermento, ma svanisce presto". Lo studio ha analizzato circa 2,2 milioni di dati aziendali relativi a 17 tornei disputati tra il 1991 e il 2024, nell'ambito delle indagini mensili sul clima economico dell'ifo.

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