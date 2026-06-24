Innovatec, AuCap sottoscritto al 100% con azioni residue a Sostenya Group

(Teleborsa) - Innovatec , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha chiuso l'aumento di capitale da 7.997.807,05 euro in opzione ai soci, con la sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale mediante collocamento delle azioni residue a Sostenya Group.



In particolare, il CdA ha proceduto al collocamento a favore di Sostenya delle azioni residue e, segnatamente, di 22.161.590 nuove azioni, corrispondenti al 54,3% del totale delle nuove azioni, per un controvalore complessivo pari a 4.343.671,64 euro sottoscritte mediante imputazione a capitale sociale e a riserva sopraprezzo azioni di quota parte del debito convertendo. L'AuCap risulta sottoscritto al 100%.

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