Pozzi Milano, ok assemblea all'aumento di capitale riservato per l'acquisizione di IVV Italia e Forma Italia

(Teleborsa) - L’assemblea straordinaria degli azionisti di Pozzi Milano ha approvato l’aumento di capitale riservato da massimi 8.522.176 euro da liberarsi mediante il conferimento in natura delle partecipazioni detenute in IVV Italia e Forma Italia.



L'operazione prevede l'emissione di massime 16.388.800 nuove azioni ordinarie Pozzi Milano prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione, aventi godimento regolare e gli stessi diritti e caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione, al prezzo di 0,52 euro, di cui 0,02 euro da imputarsi a capitale e 0,50 euro a titolo di sovrapprezzo.



La società ha inoltre sottoscritto gli atti di cessione in proprio favore delle partecipazioni rappresentative, rispettivamente, dell’8,188% del capitale di Forma Italia, detenuta da SFERA, e del 3% del capitale della medesima società, detenuta da Diego Toscani, secondo i termini e le condizioni previsti dall’accordo quadro sottoscritto l'8 giugno scorso.

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