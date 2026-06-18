Autostrade per l'Italia, l’Ad Giana: "La nostra rete genera valore. PIL passa dalle autostrade"

(Teleborsa) - "La nostra rete genera valore: una parte consistente del PIL italiano passa ogni giorno dai principali nodi autostradali nazionali". È quanto ha affermato Arrigo Giana, Amministratore delegato del Gruppo Autostrade per l’Italia, in occasione degli Stati generali dei trasporti e della logistica promosso da Confindustria.



"Una realtà che evidenzia il ruolo strategico delle infrastrutture nel garantire il funzionamento dell'economia reale, - ha proseguito - contribuendo alla crescita nazionale. L'efficienza delle infrastrutture di trasporto rappresenta infatti una condizione essenziale per la continuità delle filiere produttive, la competitività delle imprese e la capacità del Paese di connettere territori, persone e mercati. Oggi come ieri il sistema dei trasporti continua a essere trainato dalla mobilità su strada, che copre circa il 90% degli spostamenti passeggeri e l'85% del traffico interno delle merci".



"L'importanza della rete autostradale - ha spiegato Giana - emerge chiaramente anche dall'analisi della distribuzione della popolazione e delle attività produttive sul territorio: quasi l'80% degli addetti del settore manifatturiero opera in aziende situate a meno di 20 chilometri da un casello, mentre circa il 47% degli italiani, pari a 28 milioni di persone, vive entro 10 chilometri da uno svincolo autostradale. Numeri che testimoniano il profondo legame tra sviluppo economico, insediamenti produttivi e accessibilità garantita dalla rete autostradale".



"La nostra infrastruttura – ha dichiarato Giana - si confronta con un tasso di mobilità in costante crescita e le nostre autostrade sono tra le più datate e utilizzate: la tecnologia rappresenta uno strumento fondamentale per supportare la gestione della rete e affrontare le nuove sfide della nuova mobilità. Un esempio concreto è la Tangenziale di Napoli, che ha appena ottenuto la certificazione di Smart Road da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".



"Il tema centrale è capire come rendere la circolazione sempre più sicura attraverso l’adozione di infrastrutture tecnologiche avanzate, e come supportare in maniera sempre più efficace chi utilizza le nostre autostrade, a partire dagli operatori della logistica, contribuendo al tempo stesso a rendere la rete più sicura per tutti gli utenti. L’obiettivo è fare in modo che i veicoli possano dialogare con l’infrastruttura stessa, beneficiando di informazioni e servizi in grado di aumentarne la sicurezza. È questo l'obiettivo verso cui stiamo orientando i nostri investimenti e le nostre attività di innovazione", ha concluso l'Ad.







“La digitalizzazione, – ha concluso Giana - in questo percorso, svolge un ruolo determinante. Non perché oggi le nostre autostrade non siano già presidiate e monitorate, ma perché consente di avere una visione più tempestiva e puntuale di ciò che accade sulla rete, intervenendo dove serve con maggiore rapidità. Significa poter conoscere in tempo reale lo stato dell’infrastruttura, migliorare la capacità di gestione e rendere l’azione operativa più efficace ed efficiente, con benefici concreti per la sicurezza, la fluidità della circolazione e la qualità del servizio offerto agli utenti”.

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