AI Venture Builder, nuovo equity crowdfunding da 600 mila euro su CrowdFundMe

(Teleborsa) - AI Venture Builder, società italo-inglese specializzata nello sviluppo di applicazioni AI e nella creazione di startup verticali basate sull'intelligenza artificiale, torna su CrowdFundMe (piattaforma italiana di crowdinvesting quotata a Piazza Affari) con una nuova campagna di equity crowdfunding. L'operazione segue la raccolta di circa 800.000 euro completata nel 2024 e si inserisce in un percorso di crescita che ha visto i ricavi del gruppo aumentare del 330% nel corso del 2025. AI Venture Builder punta a raccogliere 600 mila euro con una valutazione pre-money di 9 milioni di euro..



L'aumento di capitale è finalizzato a sviluppare nuovi prodotti e a sostenere la crescita, in Italia e in Europa, di AI Factory, la divisione operativa del gruppo attiva nella realizzazione di software di intelligenza artificiale per difesa, cybersecurity e protezione delle infrastrutture critiche. Con il modello "AI Sovrana", AI Factory installa tutte le tecnologie direttamente nell'infrastruttura del cliente (on-premise, fisicamente presso la sua sede o i suoi server) e le rende operative anche in ambienti completamente scollegati da Internet (air-gapped). I dati non escono mai dal perimetro dell'organizzazione.



La società collabora con alcune delle principali realtà italiane del settore difesa e sicurezza, tra cui Elettronica, Cy4Gate e Larimart (Gruppo Leonardo ). Il modello di business combina servizi di integrazione, software in abbonamento (SaaS) e licenze tecnologiche con royalties. Ad oggi, AI Factory ha già sviluppato due prodotti destinati all'interrogazione di archivi di documenti riservati e al riconoscimento e alla classificazione automatica di droni; ulteriori soluzioni sono in fase di perfezionamento e saranno portate sul mercato entro la fine del 2026.



Fondata tra Londra e Milano da Matteo Testi e Marco Tognoni, AI Venture Builder ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 1,3 milioni di euro, in crescita del 330% rispetto all'anno precedente. I principali indicatori confermano una traiettoria di sviluppo solida: 10 clienti attivi nei settori difesa e cybersecurity, pipeline commerciale qualificata superiore a 2 milioni di euro nel 2026, 6 software proprietari e 2 brevetti depositati ed infine oltre 4 milioni di euro di capitale raccolto complessivamente tramite le campagne su CrowdFundMe, Crowdcube e Republic Europe (quest'ultima, nel 2025, da 2,5 milioni di sterline).



La campagna di equity crowdfunding di AI Venture Builder su CrowdFundMe, gestita da Over Ventures, è attualmente attiva e si concluderà entro fine luglio 2026. Le risorse raccolte saranno destinate principalmente allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche (39%), al rafforzamento del team con l'ingresso di nuove figure specialistiche (36%) e al potenziamento di infrastrutture, operazioni e marketing (25%).



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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