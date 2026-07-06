Londra: rosso per IMI
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi, con una flessione dell'1,90%.
Lo scenario su base settimanale di IMI rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di IMI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29,25 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,61. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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