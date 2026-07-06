Londra: rosso per IMI

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi , con una flessione dell'1,90%.



Lo scenario su base settimanale di IMI rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di IMI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29,25 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,61. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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