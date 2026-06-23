Londra: calo per IMI

(Teleborsa) - Rosso per la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi , che sta segnando un calo del 3,05%.



Il trend di IMI mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 29,61 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 28,91. L'equilibrata forza rialzista di IMI è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 30,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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