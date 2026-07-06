Madrid: andamento negativo per Endesa

(Teleborsa) - Retrocede la società energetica spagnola , con un ribasso dell'1,87%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Endesa , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve dell' utility spagnola è in rafforzamento con area di resistenza vista a 39,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,09. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 40,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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