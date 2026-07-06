Madrid: andamento negativo per Endesa
(Teleborsa) - Retrocede la società energetica spagnola, con un ribasso dell'1,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Endesa, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve dell'utility spagnola è in rafforzamento con area di resistenza vista a 39,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,09. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 40,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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