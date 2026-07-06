Madrid: movimento negativo per Acciona
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società elettrica spagnola, in flessione dell'1,98% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Acciona rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 271,9 Euro e primo supporto individuato a 265,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 278,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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