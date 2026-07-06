Madrid: movimento negativo per Acciona

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società elettrica spagnola , in flessione dell'1,98% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Acciona rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'esame di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 271,9 Euro e primo supporto individuato a 265,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 278,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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