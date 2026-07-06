OAM, operativo dal 13 luglio il nuovo registro dei merchant

(Teleborsa) - Sarà operativo dal 13 luglio prossimo il nuovo Registro dei Merchant previsto dal Dlg.s. 212/2025, in applicazione della Direttiva CCD2. Lo comunica l'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi).



Nel nuovo Registro, grazie alla cui istituzione l'Organismo potrà vigilare, a tutela del consumatore, sui Merchant (cioè grandi punti vendita, venditori sul web, concessionari auto) saranno annotati i dati dei Merchant che Banche e Intermediari finanziari dovranno inviare entro tre mesi a far data dal 13 luglio 2026. In un'apposita sezione saranno pubblicati i dati dei Merchant Creditori, cioè i fornitori di beni o prestatori di servizi che concludono direttamente contratti di credito a titolo accessorio rispetto alla propria attività nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita (salve limitate spese per i ritardi nel rimborso).



Banche e Intermediari dovranno comunicare i dati dei Merchant Intermediari con cui hanno stipulato convenzioni per l'erogazione del credito per l'acquisto di beni o servizi offerti da questi ultimi, anche sulla base di dichiarazioni fornite, sotto la propria responsabilità, dagli stessi. Per inviare le comunicazioni Banche e Intermediari dovranno preventivamente registrarsi sul portale dell'Organismo (www.organismo-am.it), creando un'apposita Area Privata ad accesso riservato tramite credenziali, e successivamente accreditarsi tramite gli appositi servizi ivi disponibili. Una volta eseguito l'accreditamento, la Banca/Intermediario dovrà trasmettere, da apposito servizio in Area Privata che verrà attivato nel mese di settembre prossimo, l'elenco dei dati, indicati dettagliatamente nella Circolare, relativi ai Merchant Intermediari con cui ha stipulato convenzioni nonché le eventuali variazioni dei dati stessi.



Merchant Creditori dovranno preventivamente registrarsi al portale dell'Organismo per accedere ad una propria Area Privata, all'interno della quale sono disponibili specifici servizi telematici, riservati esclusivamente agli utenti registrati. Eseguita la registrazione dovranno, invece, iscriversi direttamente compilando un modulo informatico che andrà sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante o altro soggetto legittimato.



I contributi dovuti dai soggetti interessati a copertura dei costi di gestione del Registro e dei costi di vigilanza verranno stabiliti con una Circolare successiva.



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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