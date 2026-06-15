Ferrari, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il cavallino rampante di Maranello, che mostra una salita bruciante del 4,45% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Ferrari mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,69%, rispetto a +4,14% del principale indice della Borsa di Milano).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Ferrari. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 323 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 316,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 313,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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