Ferrari, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il cavallino rampante di Maranello , che mostra una salita bruciante del 4,45% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Ferrari mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,69%, rispetto a +4,14% del principale indice della Borsa di Milano ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Ferrari . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 323 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 316,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 313,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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