Piazza Affari: scambi in positivo per Ferrari
(Teleborsa) - Scambia in profit il cavallino rampante di Maranello, che lievita del 2,69%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferrari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferrari rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Ferrari è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 350,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 343,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 356,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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